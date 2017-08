Bliadhna bhon a thàinig clàr-ola air tìr air taobh siar Leòdhais

Image caption Chaidh an Transocean Winner air na creagan aig Dail Mòr air taobh siar Leòdhais.

Tha bliadhna ann Dimàirt bhon a chaidh an clàr-ola an Transocean Winner air na creagan air taobh siar Leòdhais.

Ged nach do rinn an tubaist call air an àrainneachd, rud a bha na chùis iomagain aig toiseach a' ghnothaich, ghlac cùis an Transocean Winner aire dhaoine bho fad is farsaing.

Thug e còrr is dà mhìos mus do chuir e cùl ris an eilean aig a' cheann thall.

Tha Meur Rannsachaidh na Tubaistean Mara air rannsachadh a thòiseachadh airson faighinn a-mach dè thachair.

Thàinig an Transocean Winner air tìr tràth Madainn Diluain.

Bha am bàta-slaodaidh an Alp Forward a' slaodadh a' chlàir-ola, an Transocean Winner à Nirribhidh gu ruige Malta agus an uairsin dhan Tuirc 'son a bhriseadh às a chèile.

Bhuail droch shìde, ris an robh duil, air a' bhàta agus a' chlàr Didòmhnaich an 7mh là den Lùnastal.

Chuir an criutha fios do na maoir-chladaich gu robh iad feumachd air cuideachadh agus chuireadh bàta-slaodaidh à Arcaibh air an t-slighe do na h-eileanan an iar.

Aig 4:15m. bhris an loidhne eadar an clàr-ola, anns an robh 17,000 tonna de chuideam, agus an Alp Forward.

Chaidh sgioba de eòlaichean saoraidh a thoirt air bòrt gu sgiobalta às dèidh na tubaist.

Mu 07:30m Diluain, chaidh an Transocean Winner air na ceagan aig Dail Mòr agus gu fortanach cha robh duine air bòrd.

Bha 280 tonna de chonnadh air bòrd a' chlàir agus chaidh casg a chur an sàs timcheall air an làraich ach cha d'rinn an tubaist call air an àrainneachd.

Thàinig sgioba saoraidh bho air feadh an t-saoghail airson an clàr a thogail far nan ceagan.

Chaidh an tràigh a dhùnadh air adhbharan sàbhailteachd.

Agus 's e Riochdaire Rùnaire na Stàite son Saoradh Mara, Ùisdean Seathach, a bha os cionn na h-iomairt air fad.

Thuirt esan aig an àm gun robh an iomairt a' gluasad gu sgiobalta, ach gum faodadh an obair ùine mhòr a thoirt.

Thug e trì seachdainean mus deach an clàr-ola a thoirt far nan creagan agus a chur air bhog - gu ìre, a-rithist.

Chaidh an clàr a shlaodadh gu socair gu acarsaid anns an Loch a Tuath.

Dh'fhas daoine eòlach oirre an sin, 's solais a' chlàir a' dearrsadh fad na h-oidhche.

Chaidh an Transocean Winner a thogail a-mach às a' mhuir leis a' bhàta-togail an Hawk.

Agus chan eil teagamh gun do chuir an iomairt shaoraidh gu mòr ri eaconamaidh an eilean.

Thàinig bàta togail, an Hawk, chun na sgìre agus mean air mhean, chaidh an Transocean Winner a thogail a-mach às a' mhuir.

Air an 14mh là den Damhair, dh'fhàg an clàr-ola soraidh slàn aig Eilean Leòdhais.

Tha an dealbh seo le Foster Evans a' sealltainn cò ris a bhios an tràigh coltach mar as àbhaist.

Agus a bharrachd air an airgead a thug i a-steach dhan eilean agus an ionndrainn a bhios oirre mu chladaichean an Loch a Tuath, chan eil coltas ann an diugh gu robh i idir ann.