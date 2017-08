Càrlabhagh a' togail Lìog Leòdhais is na Hearadh

Image copyright Carloway FC Image caption 'S e seo an dàrna turas nan eachraidh a tha Càrlabhagh air an lìog a bhuannachadh.

Thog Càrlabhagh tiotal Lìog Leòdhais agus Na Hearadh oidhche Luain nuair a rinn iad a' chùis air an Rubha 2 gu 1.

Cha do thòisich cùisean mar a bu mhiann le Càrlabhagh air beulaibh tòrr luchd-amhairc.

'S e an Rubha a thòisich a bu làidir anns a' chiad leth den gheama, fiù 's ged a bha tòrr de na cluicheadairean àbhaisteach aca a dhith orra.

Fhuair iadsan a' chiad tadhal às dèidh 10 mionaidean bho Alexander Dòmhnallach.

Co-ionnan

Bha cothroman eile aca às dèidh sin ach cha deach leotha am ball a chur dhan lìon.

Ach a' dol a-steach gu deireadh a' chiad leth, thàining Càrlabhagh air ais le tadhal bho Aoghnas Grannd.

Bhuail e am maide tarsainn às dèidh sin ach bha an dà sgioba co-ionnan tadhal an urra aig leth-ùine.

Bha Càrlabhadh na bu làidire anns an dàrna leth den gheama agus às dèidh direach 8 mionaidean eile fhuair Kenny Dòmhnallach an dàrna tadhal do Chàrlabhagh.

Fhuair an Rubha am ball dhan lìon a-rithist ro dheireadh a' gheama ach cha robh sinn a' cunntadh.

Tha sin a' fàgail gu bheil Càrlabhaigh air an lìog a bhuannachadh 'son an dàrna turas ann an eachdraidh a' chluba.

Anns na geamachan eile rinn An Taobh Siar a' chis air na Lochan 2-1.

Bhuannaich United 2 gu 0 an aghaigh Athletic.

Agus ghlèidh Am Bac 3 gu 2 ann an Nis.