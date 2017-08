Dh' innis bòrd-slàinte na Gàidhealtachd gun tèid co-luadar a dheànamh as t-fhoghair mun t-seirbheis slàinte san fhìor cheann a tuath.

Tha seo a' tighinn às dèidh coinneimh ann an Inbhir Ùige far an do choinnich riochdairean poileataigeach na sgìre ris a' bhòrd-slàinte a dheasbad naN draghan mu mhòran dE na seirbhisean slàinte agus cùram-soisealta 'sa cheann a tuath.