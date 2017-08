Draghan sàbhailteach aig Dùn Rath

Image copyright Getty Images

Nochd draghan mu shàbhailteachd aig ionad-niuclasach Dhùn Rath ann an aithisg bhliadhnail Ùghdarras an Dì-choimiseanaidh Niùclasaich.

Thuirt an t-ùghdarras gu bheil sàbhailteach "air crìonadh" aig an ionad agus thug iad rabhadh seachad nach deach leaschaidhean, a chaidh a mholadh às dèidh teine ann an 2014, a chumail suas.

Bha dragh ann cuideachd mu uireasbhaidhean le dìon na h-àrainneachd aig an làraich, far a bheil planaichean ann 200 duine chur às na dreuchdan aca agus an obair airson an làrach thoirt às a chèile a' leantainn.

Tha Riaghaltas na h-Alba air sgrìobhadh gu Ministear a' Chumhachd ann an Westminster, Riseard Harrington, 'son na draghan acasan a chur an cèill.