Tha campa-iomain a' dol fad na seachdain-sa ann am Port Rìgh , le cothrom aig an òigridh piseach a thoirt air an cuid sgilean sa gheàma. Tha an t-seachdain ga ruith leis an Eaglais Shaoir, a' chiad turas a tha iad air campa iomain fheuchainn. Chaidh Alasdair MacLeòid againne a dh'fhaicinn mar a tha a' dol dhaibh.