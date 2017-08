Tha an t-ullachadh mu dheireadh a' gabhail àite airson Fèis Belladrum na bliadhna seo, a thòisicheas, ann am Beul Atha an Droma, taobh a-muigh Inbhir Nis, feasgar a-màireach.

A-measg na bhios a' cluich air a' phrìomh àrd-ùrlar am-bliadhna tha Franz Ferdinand, Sister Sledge agus KT Tunstall.

Chaidh Karen Elder chun na fèise dhuinn.