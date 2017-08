Coinneamh ga h-iarraidh mu sgeama nan othaisgean

Image copyright Pekic Image caption Tha dragh air Caidreachas Croitearachd na h-Alba gu bheil tuathanaich mhòra a' gabhail brath air sgeama nan othaisgean

Tha Caidreachas Croitearachd na h-Alba ag iarraidh coinneachadh ri Riaghaltas na h-Alba 'son bruidhinn mu sgeama taic nan othaisgean.

Ann am beachd a' Chaidreachais, chan eil an sgeama cothromach do chroitearan, seach gu bheil tuathanaich mhòra an-dràsta a' faighinn cnap mhath dhen airgead, agus a' reic nan othaisgean às dèidh dhaibh an subsadaidh fhaighinn.

Tha sin a' fàgail, tha iad ag ràdh, nach eil uidhir a dh'airgead anns a' phoit dhan fheadhainn as motha air a bheil feum air.

Dh'iarradh iad gun tigeadh oifigearan an Riaghaltais a bhruidhinn riutha-san, agus ri croitearan eile, feuch ciamar a ghabhadh an sgeama a bhith air obrachadh na b' fheàrr.