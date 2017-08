Image caption Tha an t-aonadh a' sireadh co-ionnanachd pàighidh le luchd-obrach ChalMac

Tha seòladairean a tha ag obair do Riaghaltas na h-Alba a' dol air stailc airson naoi làithean nas fhaide den a' mhìos.

Tha na seòladairean, a tha nan criubha air soithichean dìon an iasgaich agus soithichean rannsachaidh mara, ag iarraidh pàigheadh co-ionnan ri luchd-obrach Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn, a tha cuideachd fo smachd an Riaghaltais.

Thèid iad a-mach air stailc air an 10mh, an 11mh, an 13mh, an 14mh, an 15mh, an 16mh, an 17mh, an 18mh, an 25mh agus an 26mh là den Lùnastal.

Thuirt an t-aonadh Unite, a tha gan riochdachadh, gu bheil iad duilich gu bheil cùisean air an ìre seo a ruighinn, ach gu bheil na buill aca a' dèanamh obair dhuilich, chunnartach a dhèanamh cinnteach gu bheil làraichean iasgaich na h-Alba air an dìon.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil còmhraidhean a leantainn ann an oidhirp stailc a sheachnadh agus nach biodh e iomchaidh dhaibh càil a bharrachd a ràdh aig an ire seo.