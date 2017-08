Tha dragh ann an Uibhist a Tuath nach bi sgeul air croitearachd anns an sgìre an ceann deich bliadhna le buaidh nan cathan.

Ged a tha na geòidh ghlasa nan trioblaid anns an sgìre, tha dragh air gu leòr a-nis mu na cathain - agus an àireamh dhiubh air a dhol suas gu mòr anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Le tuilleadh, seo Karen Elder