Barrachd sheòlaidhean air slighe Steòrnabhaigh

Image caption Bidh an t-aiseag a' fàgail Steòrnabhaigh anmoch oidhche Hathairne

Cuiridh Caledonian Mac a' Bhriuthainn barrachd sheòlaidhean air dòigh air an t-slighe eadar Ulapul agus Steòrnabhagh air a' mhìos seo air sgàth 's na tha de dhaoine ag iarradh siubhal.

Bidh seirbheis a bharrachd ann, anmoch air an oidhche, air Disathairne, an 5mh, an 12mh agus an 19mh là dhen Lùnastal.

Bidh an t-aiseag a' fàgail Steòrnabhaigh aig 22:00, agus a' tilleadh à Ulapul aig 00:45.

Tha rabhadh ga thoirt do luchd-siubhail ge-tà nach bi bus a' coinneachadh an aiseig ann an Ulapul.

Thuirt CalMac gun dèan iad measadh air an t-seirbheis ùir feuch dè cho math 's a dh'obraicheas i.