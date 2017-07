Turas timcheall Ghlaschu le òran is eachdraidh nan Gàidheal ga thaisbeanadh

Thàinig òrain agus eachdraidh Ghàidheil Ghlaschu beò feasgar an-dè, le tachartas ceòlmhòr a ghabh turas mu thimcheall meadhan a' bhaile.

Chruinnich mu dhà fhichead duine ann an Ceàrnag Sheòrais, mus deach iad air turas tron sgìre ann an cuideachd an t-seinneadair Mairi Anna NicUalraig agus cleasaichean is luchd-ciuil Gàidhlig eile.

Chaidh an tachartas a chur air dòigh leis a' bhuidheann "Glaschu Beò" mar phàirt de dh'fhèis Baile nam Marsantan.

Thathas a-nis ag amas air barrachd dhiubh a chumail san àm ri teachd.

Bha am fear-naidheachd againn Ruairidh MacIomhair an làthair.