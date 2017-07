Chaidh an dithis dhaibhearan a bhàsaich sa bhàgh ann am Bagh a' Chaisteil {SSS} ann am Barraigh madainn Disathairne ainmeachadh.

B' iad Iain MacDhùghaill a bhuinneadh dhan eilean agus Ryan McGuckin bhon Eaglais Bhric.

Bha an dithis naoi bliadhna deug thar fhichead a dh'aois. Le tuilleadh, seo Karen Elder.