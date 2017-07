"Coimheadamaid ri cur às dhan Bhòrd"

Bu chòir beachdachadh air cur às do Bhòrd na Gàidhlig agus an obair fhàgail aig Riaghaltas na h-Alba a-rèir Fhionnlaigh MhicLeòid, a thug bliadhnaichean mòra an sàs ann an leasachadh a' chànain.

Thuirt Mgr MacLeoid, a bha ùine na cheannard air Comhairle nan Sgoiltean Àraich, nach eil e a' faicinn gu bheil am bòrd a' dèanamh adhartais sam bith agus nach eil e a' faicinn adhbhar air a shon.

Dr Mìcheal Foxley

Bha Maighstir MacLeòid a' bruidhinn às dèidh dhan Dr Mìcheal Foxley - a bha roimhe na cheannard air Comhairle na Gàidhealtachd, moladh gum bu chòir sgoiltean àraich na Gàidhealtachd air fad a bhith dà chànanach taobh a-staigh còig bliadhna.

Mhol e tuilleadh ionadan Gàidhlig agus sgoil Ghàidhlig ùr air Ghàidhealtachd cuideachd - agus thuirt e gum bu chòir do Bhòrd na Gàidhlig barrachd airgid a chur ri foghlam.

Coimhearsnachdan

Thuirt Mgr MacLeòid ge-tà: "Tha an suidheachadh againn a thaobh nan coimhearsnachdan a dhol sìos cho luath agus cho mòr agus iad fhathast a' bruidhinn air sgoiltean.

"Chan ann ann an sgoiltean a bhios ùrachadh a' tighinn a thaobh cànain, 's ann a thaobh na dachaigh."

Chan eil Bòrd na Gàidhlig air beachd a thoirt air na thuirt Mgr MacLeòid aig an ìre seo.