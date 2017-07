Feòil mhairt ga meas nas sàbhailte

Image copyright Duncan Leatherdale Image caption Chaidh na mìltean de bheathaichean-mairt a spadadh air sgàth BhSE

Chaidh an ìre chunnart bho BhSE ann am feòil-mhairt na h-Alba a lùghdachadh chun na h-ìre as ìsle le Buidhinn na Cruinne airson Slàinte Bheathaichean.

Chaidh BSE a chlàradh an toiseach ann am Breatainn anns na 1980an, ach cha do nochd cùis dheth ann an Alba bho 2009.

Chaidh na mìltean de bheathaichean-mairt a spadadh air sgàth an tinneis, às dèidh mar a chaidh a cheangal ris an tinneas eanchainn Creutzfeldt-Jakob ann am mac an duine.

Thuit an àireamh chùisean dhen tinneas gu mòr às dèidh mar a chaidh casg a chur air biadh-chruidh anns an robh anablach.

Bhon diugh, tha an cunnart bho BhSE ann am feòil-mhairt na h-Alba fìor ìosal.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gur e là cudromach a tha seo, agus thuirt Comann Luchd-reic Feola na h-Alba gun toir e piseach mòr air a' ghnìomhachas.