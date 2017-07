Tubaist-rathaid mhairbhteach am Moireibh

Chaidh boireannach a mharbhadh ann an tubaist-rathaid ann am Moireibh feasgar Diciadain.

Bhàsaich am boireannach Braisilianach, aois 69, an dèidh dhan mhotar-baiseagal air an robh i a bhith ann an tubaist le carbad air an A939 - dà mhìle deas air Tom an t-Sabhail.

Chuireadh fios air a teaghlach.

Chaidh an duine a bha a' dràibheadh a' mhotar-baiseagail a sgèith gu Ospadal Rìoghail Obar Dheathain 's e air a ghoirteachadh gu dona.

Dh'iarr na Poilis air duine sam bith a chunnaic am motair-baiseagal BMW agus an Nissan Navara dubh ron tubaist fios a chur thuca