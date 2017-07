"Sreath de dh'uireasbhaidhean" air bòrd an Louisa

Thàinig rannsachadh air mar a chaidh am bàt'-iasgaich an Louisa fodha far Mhiughlaigh sa Ghiblean 2016, dhan cho-dhùnadh gun robh sreath de dh'uireasbhaidhean air bòrd a dh'adhbharaich an tubaist.

Chaidh am bàta fodha tràth air an 9mh là den Ghiblean an-uiridh, agus i aig acair far Mhiughlaigh, le triùir den cheathrar criutha a' call am beatha. Chaidh aig a' cheathramh fear air snàmh gu tìr.

Bha an criutha nan cadal aig an àm, agus fhuair an rannsachadh gur e mar a chaidh saitsichean an t-soithich fhàgail fosgailte, a' leigeil le hòs a bha a' glanadh an deic bulg a' bhàta a lìonadh le uisge.

A thuilleadh air sin cha deach aig a' chriutha air an rath sàbhalaidh adhaireachadh, gam fàgail an urra ris na seacaidean sàbhalaidh aca.

Cleachdadh as Fheàrr

Chaidh an triùir a bhàsaich a lorg air am beul fomhpa san uisge ge-tà - rud nach bu chòir tachairt le seacaid sàbhalaidh.

Thugadh dithis den chriutha a-mach às an uisge, ach chaidh an sgiobair a chaidh a lorg còmhla riutha a chall san iomairt, 's cha deach a lorg an dèidh sin.

Chaidh am bàta a thogail far ghrunnd na mara airson an rannsachaidh, a rinn Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara.

Thuirt Àrd-Inspeactair nan Tubaistean Mara, Steve Clinch: "Gun laigse susbainteach san t-soitheach, tha sinn air co-dhùnadh gur coltach gun deach an soitheach fodha ri linn hòs glanaidh an deic a bhith a' lìonadh a' bhuilg le uisge fhad 's a bha an sgiobair 's an criubha nan cadal.

"Dh'fhàg mar a chaidh alarm a' bhuilg a chur dheth nach deach an dùsgadh gu dìreach mus deach an soitheach fodha.

"Tha na rudan seo a' nochdadh nach deach cumail ris a' chleachdadh as fheàrr, agus nach deach na cunnartan a bhiodh an lùib sin aithneachadh gu ceart.

"Tha mar a dh'fhailich rath sàbhalaidh an t-soithich, agus maill air sgiobannan teasairginn a bhith a' ruighinn na làraich, a' fàgail gun robh an sgiobair 's an criutha an urra ris na seacaidean sàbhalaidh aca.

Siognal

"Bu chòir gun tionndaidh seacaid sàbhalaidh duine a tha gun mhothachadh air a dhruim dìreach, a' cumail an anail saor bhon uisge.

"Tha e mar sin na adhbhar dragh gun deach an sgiobair agus dithis den chriubha a lorg neo-fhreagairteach, air am beul fomhpa sa mhuir nan seacaidean sàbhalaidh nuair a ràinig na seirbheisean teasairginn an làrach.

"Tha toraidhean deuchainnean a rinneadh le Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara, agus deuchainnean a rinn Buidheann na Mara 's nam Maor-Cladaich (MCA) às dèidh na tubaiste a' neartachadh an dragha a tha sin.

"Mar sin, le cabhag, tha mi a' moladh don MCA gun dèan iad tuilleadh rannsachaidh feuch dè cho freagarrach 's a tha modhan deuchainn - gach cuid eachdraidheil agus san là an-diugh - air seacaidean sàbhalaidh," thuirt e.

Thuirt an aithisg gun robh an criutha uile sgìth, agus nach deach na cleachdaidhean as fheàrr a leantainn ri linn sin.

Thuirt e cuideachd gun tug an sgiobair air fhèin agus air a' chriutha obrachadh ro chruaidh fad uairean a bha ro fhada, seach a bhith a' leantail pàtran stèidhichte, agus gun do dh'fhàg sin gun robh an sàbhailteachd, agus sàbhailteachd an t-soithich, air a lagachadh.

A thuilleadh air sin fhuair an rannsachadh nach robh an Louisa a' cur a-mach siognal rèidio ag innse càite an robh i, agus nach robh uidheamachd biùgain phearsanta air a' chriutha san uisge, rud a dh'fhàg nach robh an cuideachadh sin ri fhaighinn aig an luchd-teasairginn.