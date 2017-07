Derick Moireach, 1943-2017

Bhàsaich am fear-gnothaich Derick Moireach à Leòdhas.

Bha e an sàs ann an grunn ghnìomhachasan anns na h-Eileanan, ach b' ann ann an gnìomhachas a' Chlò Mhòir a rinn e ainm.

Rugadh Derick Moireach ann an 1943 ann an Siabost, an ath dhoras ris a' mhuillinn a thug beò-shlaint' dha fad iomadh bliadhna.

Bha obair na cloimhe san teaghlach, agus b' e seanair Mhgr Mhoirich air taobh a mhàthar, Coinneach MacLeòid, a stèidhich muillinn den aon ainm bho chionn ceud bliadhna neo mar sin ann an Steornabhagh.

Aig aois 18 lean Derick athair a-steach dhan ghnìomhachas.

Ach nuair a bhàsaich athair gu h-obann ann an 1966 ghabh e thairis a' chompanaidh aig aois 23.

Chunnaic e gach car ann an sgeulachd a' Chlò Mhòir, gach cothrom is crìonadh, agus e aig aon àm os cionn 95% den ghnìomhachas - muilleann a sheanar nam measg - gus an do chuir e a chùl ris a' ghnìomhachas ann an 2006.

Bha e cuideachd os cionn companaidh bathair, MacAskill Haulage 'son ùine.

Bhàsaich e aig aois 74.