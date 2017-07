Thèid Caolas Bhòid an aghaidh Bhaile Ùr an t-Slèibh sa Chuairt Dheireannach do Chupa Mhic Amlaigh àn dèidh dhaibh buannachadh san iar-chuairt dheireannaich aig an deireadh sheachdain.

Rinn Baile Ùr an t-Slèibh an gnothach air Lobhat 3 taghail gu 0 is fhuair Caolas Bhòid seachad air Camanachd an Òbain.