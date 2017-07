"Ceangal stèidhichte" a dhìth thar na Linne Duibhe

Image copyright Roger davies/geograph Image caption Tha an Comh. Anndra Baxter ag ràdh gum bu chòir dèiligeadh ri Àrd nam Murchan mar nàdar de dh'eilean

Tha fear de chomhairlichean Àird nam Murchan ag ràdh gum feumar coimhead ri ceangal stèidhichte a chur thar na Linne Duibhe às dèidh na thachair le aiseag a' Chorrain an t-seachdainn-sa.

Bhris an t-aiseag Disathairne a chaidh agus chaidh i air na creagan.

Thill i chun na seirbheis Diardaoin às dèidh do dhàibhearan dearbhadh nach deach mòran millidh a dhèanamh oirre.

Thuirt an Comh. Anndra Baxter gu bheil na thachair an t-seachdainn-sa, aig àm nuair a bha an t-aiseag eile air falbh airson obair-càraidh, a' dearbhadh gum feumar ceangal stèidhichte, an leithid drochaid, a thogail thar na linne.

Thuirt e gum feum Comhairle na Gàidhealtachd, agus Riaghaltas na h-Alba, aithneachadh gur e seirbheis dheatamach a th' ann an aiseag a' Chorrain, agus gur ann a bu chòir dhaibh a bhith a' dèiligeadh ri Àrd nam Murchan mar nàdar de dh'eilean.

Thuirt e cuideachd ge-tà, le cho teann 's a tha buidseatan na Comhairle, gum biodh maoineachadh a dhìth cuideachd bho Riaghaltas na h-Alba airson ceangal stèidhicte a thogail.