Òigridh na h-Alba a' dèanamh air Èirinn

Dh'fhoillsich Comann na Camanachd na cluicheadairean a bhios a' dol a dh'Èirinn airson dà gheama aig ìre Fo 17 aig deireadh na mìos.

Cluichidh na h-Albannaich an aghaidh sgiobaidhean bho Phort Láirge is Baile Átha Cliath.

Thuirt Stiùiriche Òigridh Chomann na Camanachd, Uilleam Dòmhnallach, gur e fìor dheagh chothrom a th' ann dha cluicheadairean a tha an dòchas cluich do dh'Alba aig ìre Fo 21 is an làn sgioba.

Bidh na balaich ann an Èirinn eadar an 23mh is 26mh den mhìos.

'S e Iain Robinson à Baile Ùr an t-Slèibh an sgiobair a bhios aca.

Bidh iad ag amas air togail air soirbheachas bhoireannaich na h-Alba ann an Èirinn air an deireadh-sheachdain.

Rinn na boireannaich a' chùis air Baile Átha Cliath 19-10.

Tha sguad nam balach aig ìre Fo 17 mar a leanas;

Calum MacDhùghaill - Cill Mhàillidh

Scott MacCoinnich - Lòbhat

Scott Dòmhnallach - Caol Bhòid

Iain MacIlliosa - Camanachd an Èilein Sgitheanaich

Daniel MacCuthais - Camanachd an Òbain

Connor Gilpin - Camanachd an Èilein Sgitheanaich

Seumas Pringle - Camanachd an Èilein Sgitheanaich

Ross MacMhaolain - Celtic an Òbain

Alexander Michie - Ceann a' Ghiuthsaich

Ross Montgomery - Inbhir Aora

Daniel MacBhiocair - Camanachd an Òbain

Ruairidh MacAnndrais - Ceann a' Ghiuthsaich

Robbie Brindle - A' Mhanachainn

Iain Robinson - Baile Ùr an t-Slèibh (Sgiobair)

Cameron Sutharlanach - Camanachd an Òbain

Roddy Young - Ceann a' Ghiuthsaich

Liam Arnott - Loch Carran