"Cnapan-stara" mu choinneamh iomairt UNESCO

Image caption Thog Mgr MacLeòid a bheachd aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail anns na h-Eileanan Siar an-uiridh

Thuirt fear a bha na Cheann-suidhe air a' Chomunn Ghàidhealach, Iain MacLeòid, 's a mhol gun deadh inbhe UNESCO a shireadh dhan Ghàidhlig, gu bheil tòrr ri dhèanamh fhathast mus tig an t-amas sin gu bith.

Thuirt Cathraiche Comataidh Thar-phàrtaidh na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, an t-seachdain-sa gu robh ise a' cur a taic-se ris an iomairt.

Tha Mgr MacLeòid ag ràdh ge-tà gu bheil grunn rudan ri rèiteach fhathast.

"Cnap-stara"

"Tha cnap-stara an ìre mhath mòr ann an-dràsta - ged a chuir Riaghaltas na Rìoghachte Aonaichte an ainm ri Cùmhnant UNESCO san fharsaingeachd, 's e a bheachd laghail a fhuair mi bho bhuidhinn na Pàrlamaid a bhios a' sealltainn ri gnothaichean laghail - sin an Scottish Parliament Information Centre - 's e bheachd a thug iad seachad nach robh an Riaghaltas - Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte - fhathast air an ainm a chur ris a' phàirt seo dhan chùmhnant a tha a' dèiligeadh ri intangible cultural heritage - sin far an robh sinn airson inbhe dhan t-seann nòs a thoirt air adhart".

"'S dòcha gur e rud teicnigeach a th' ann, 's dòcha gur e mearachd a th' ann, 's dòcha gur e dìochuimhne a rinn iad ach tha mi air iarraidh air aon dhen na buill phàrlamaid aig Westminster a' chùis seo a thogail - ceist a chur mu dheidhinn seo chun na roinne iomchaidh - 's dòcha gur e Roinn a' Chultair aig Riaghaltas Westminster a dh'fheumas dèiligeadh ris an seo 's tha mi fhathast freagairt mu dheidhinn sin. Thàinig dàil ann seach gun deach an taghadh nàiseanta a ghairm agus tha a' Phàrlamaid air saor-làithean an-dràsta - 's dòcha gum bi beagan ùine ann fhathast mus fhaigh mi a-mach dha-rìribh dè an adhbhar nach eil an Riaghaltas air an ainm a chur ris a' phàirt seo dhan chùmhnant".

"Ma gheibh sinn seachad air an sin, bidh e na adhartas dhuinn agus faodar an uair sin sealltainn ri tagradh a chur a-steach airson inbhe a thoirt dhan t-seann nòs".

Tha e cudromach cuideachd, thuirt e, gum bi taic ann aig ìre phoileataigich agus bho choimhearsnachd na Gàidhlig, gu h-àraidh anns na h-Eileanan an Iar far a bheil an seann nòs fhathast bitheanta.