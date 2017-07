Tubaist-rathaid ann an Cataibh

B' fheudar uidheamachd-gearraidh a chur an sàs às dèidh tubaist-rathaid eadar bhana-campachaidh agus làraidh ann an Cataibh Diardaoin.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn mu 16:40 feasgar Diardaoin, 's an dà charbad air bualadh na chèile air an A838, mu dhusan mìle tuath air an Luirg.

Chaidh aon duine a ghearradh a-mach às a' charbad aige.