Bidh aig tuathanaich ri subsadaidhean "a chosnadh"

Image copyright Thinkstock Image caption Tha Mgr Gove a' gealltainn crathadh mòr a thoirt air subsadaidhean àiteachais

Thig rabhadh bho Rùnaire na h-Àrainneachd, Mìcheal Gove, Dihaoine gum bi aig tuathanaich Bhreatainn ri na subsadaidhean aca a chosnadh às dèidh Brexit.

Canaidh Mgr Gove gum feum rudan atharrachadh nuair a thig Breatainn a-mach às an Aonadh Eòrpach, agus nach bi airgead ga thoirt seachad do dhaoine a tha mar-thà beartach.

Geallaidh e gun tèid cur às dhan t-siostam shubsadaidhean a th' ann an dràsta - a tha a' pàigheadh a-mach do thuathanaich a rèir 's na th' aca e dh' fhearann.

Mìnichidh e planaichean airson "Brexit Uaine" - a bhios a' toirt seachad dhuaisean neo maoin airson a bhith a' dìon na h-àrainneachd agus a' cuir ri coimhearsnachdan dùthchail.

Tha an CLA - buidheann a tha a' riochdachadh dhaoine aig a bheil tòrr fearainn - air gabhail ris gum feum cùisean atharrachadh.

Bidh Mgr Gove ag òraid ann an Surrey far an can e gu bheil Brexit a' tabhainn cothrom nach tig a-rithist a thaobh a bhith a leasachadh àiteachais, an iasgaich agus riaghladh fearainn.