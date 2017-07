Tuath-gaoithe air Oighreachd Ghabhsainn a' dol gu math

Image copyright (C) British Broadcasting Corporation Image caption Fhuair luchd-earrannan riadh de 5% am bliadhna

Tha riadh 5% ga phàigheadh am bliadhna dhan fheadhainn a chuidich le bhith a' stèidheachadh tuath-gaoithe air Oighreachd Ghabhsainn.

Thuirt a' chompanaidh chumhachd, Urras Energy, gu bheil an tuath-gaoithe aca ann am Baile an Truseil air a bhith nas soirbheachaile na bha iad an dùil bho chur iad dà chrann eile ris ann an 2015.

'S e riadh de 4.5% a fhuair luchd-earrannan an-uiridh.

Thuirt fear de stiùirichean na companaidh, Tormod MacThòmais, gur e neart na gaoithe a chuidich iad am bliadhna.

"Bha a' ghaoth na b' fheàrr na bha dùil againn".

Buannachd dhan choimhearsnachd

Thuirt Mgr MacThòmais cuideachd gu bheil a' bhuannachd a gheibh a' choimhearsnachd bhon tuath-gaoithe cuideachd nas motha na bha dùil.

"Tha sinn a' cur a-mach £1000, £5000 agus £10,000 agus faodaidh daoine tagradh a dhèanamh airson sin - as bith dè tha iad a' dèanamh anns a' choimhearsnachd - faodaidh iad cur a-steach tagradh agus 's dòcha gum faigh iad airgead airson an cuideachadh airson rudan a tha iad a' dèanamh".

Tha a' chompanaidh cuideachd a' cumail cosnaidh ri naoinear - seachdnar anns an oifis agus dithis a tha an sàs ann an ath-chuairteachadh.

"'S e th' ann an sin ach obraichean nach robh riamh anns a' choimhearsnachd-sa roimhe agus tha sin air eadar-dhealachadh mòr a dhèanamh" thuirt e.