Fireannach fo chasaid às dèidh mar a chaidh leanabh a leagail le càr

Image copyright JASPERIMAGE Image caption Thachair an tubaist oidhche Mhàirt

Chaidh fireannach, 33, a chur fo chasaid às dèidh mar a chaidh leanabh, 4, a leagail le càr ann an Inbhir Nis Dimàirt.

Chaidh Jacob Burnside a dhroch ghoirteachadh nuair a chaidh a leagail le càr, nach do stad, ann an Gàrraidhean Springfield aig 19:47 oidhche Mhàirt.

Aig a' cheart àm dhearbh fear-labhairt bho Sheirbheis nan Carbadan Eiridinn nach do ràinig iad làrach na tubaist gu 20:08, leis gu robh na criubhaichean aca air a bhith trang le gairmean èiginn eile.

Chaidh am balach a thoirt gu Ospadal an Ràthaig Mhòir, ach chan eil dùil gu bheil e ann an cunnart a bheatha.

Tha na Poilis ag iarraidh air duine sam bith aig a bheil fiosrachadh brath a chur thuca.