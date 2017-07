Chuir Comhairle nan Eilean Siar fàilte air an naidheachd gu bheil Riaghaltas Westminster deònach tairgsean fhaighinn bho phròiseictean cumhachd gaoithe as na h-Eileanan fon sgeama 'Contracts for Difference'.

Cha deach gach pàirt dhan sgeama rèiteach fhathast ach tha a' Chomhairle ag ràdh gu bheil iad fada nas misneachaile na bha iad.