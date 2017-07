Glè bheag de mhilleadh air Aiseag a' Chorrain

Image copyright john allan/geograph Image caption Nochd iarrtas bho sheann cheannard Chomhairle na Gàidhealtachd gun deadh drochaid a thogail thar na linne.

Sheall sgrùdadh a rinnear Diciadain air Aiseag a' Chorrain nach deach ach glè bheag de mhilleadh a dhèanamh oirre.

Bhris am bàta Disathairne 's chaidh i air na creagan.

Tha Buidheann na Mara 's nam Maor-cladaich a' beachdachadh air na sheall an sgrùdadh.

Tha plana aig Comhairle na Gàidhealtachd cuideachd airson seirbheis aiseig do luchd-coiseachd a-mhàin a chur air an t-slighe gus an till am bàta àbhaisteach.

Thuirt Cathraiche Comataidh Sgìre Loch Abair, An Comh. Anndra Bacastair, gu bheil e misneachail gun tig naidheachd mhath mun aiseag Diardaoin, agus gum bi seirbheis ann do luchd-coiseachd aig a' char as lugha.

Nochd iarrtas aig toiseach na seachdain bho sheann cheannard Chomhairle na Gàidhealtachd, an Dr. Mìcheal Foxley, gum bu chòir drochaid a thogail thar na Linne Duibhe.