Dràbhear a' toirt seachad fianais

Image copyright PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Chualas gun robh luchd-amhairc tric a' briseadh riaghaltean sàbhailteachd aig ralaidh chàraichean.

Dh'innis dràibhear ralaidh chàraichean gun do rinn an càr aige car a' mhuiltein mus do bhuail e ann am boireannach às an Eilean Sgitheanach, a bhàsaich aig an làraich.

A' toirt seachad fianais aig rannsachadh tubaist bhàsmhoir, thuirt Graeme Schoneville gun robh luchd-amhairc fada ro fhaisg air an rathad tro phìosan den t-slighe choille.

Thuirt Mgr Schoneville gun do shlaod an càr air morghan fluich aig lùb san rathad, agus nuair a dh'fheuch e ris a chàr a cheartachadh, bhuail e ann an creig.

Car a' mhuiltein

The cuimhne aige fuaim àrd a' chluintinn agus an uairsin a' faicinn an dorchadais, an uairsin na speuran agus an dorchadas a-rithist fhad 's a bha an càr aige a' dèanamh car a' mhuiltein.

Chaidh Joy Robson a bha 51 a mharbhadh nuair a bhuail an càr innte.

A rèir Mhgr Schoneville agus neach-fianais eile, bha luchd-amhairc a' seasamh ro fhaisg air an t-slighe ann an cuid de dh'àitean far an robh lùban san rathad.

Chuala an FAI gun robh oifigearan a' feuchainn ri daoine a ghluasad nas fhaide air falbh, ach nach robh iad a' toirt foir.

Bha e cummanta, a rèir choltais, dha luchd-amhairc riaghailtean sàbhailteachd a bhristeadh aig ralaidhean chàraichean.