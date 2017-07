Dòchas mu chùmhnantan gaoithe eileanach

Tha dòchas as ùr ann air cùmhnantan agus taic-airgid do phròiseactan cumhachd ath-nuadhachail anns na h-Eileanan.

Seo a rèir ball-pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill às dèidh dha coinneachadh ri Ministear na Cumhachd, Ridseard Harrington Dimàirt.

Thuirt Maighstear MacNèill gu bheil an iomairt airson na cùmhnantan sònraichte 'Cùmhnantan 'son Eadar-dhealachaidh'(CFD), a' gluasad air adhart.

A-rèir ball nan eilean ann am Westmister, tha am ministear airson na pròiseactan eileanach a phutadh troimhe agus gu bheil dùil gun tig taic an riaghaltais am follais sa chiad chairteal de 2019.

Thuirt Maighstear MacNèill: "A-rèir 's na bha iadsan ag ràdh, gu bheil gu leòr a' faireachdainn 's air a ràdh riutha gum bi CFDs nan eilean na CFDs anns a' chuan mar gum biodh.

"Bha iadsan a' smaointinn gum biodh na h-eileanan a' buannachadh air thoiseach air teicneòlasan eile ann am poit a' dhà.

Chan bhithear a' dèanamh sgaraidh eadar pròiseactan mòra coimeisealta agus pròiseactan coimhearsnachd ge-tà.

Feumair ceud fhaighinn bhon choimisean Eòrpach agus feumaidh lagh a dhol tron phàrlamaid airson tomhas a dhèanamh air na pròiseactan.