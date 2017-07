Ag ullachadh 'son Fèis Cheilteach Innse Gall

Image copyright Colin Cameron Image caption Tòisichidh an fhèis Diciadain

Tha an t-ullachadh mu dheireadh ga dhèanamh airson Fèis Cheilteach Innse Gall na bliadhna-sa.

Bidh an fhèis a' tòiseachadh Diciadain agus a' ruith gu Disathairne.

A-measg an luchd-ciùil a chìthear am bliadhna tha The Waterboys, Dougie MacLean agus Imelda May.

Tha an fhèis a' toirt togail mòr do dh'eaconomaidh Leòdhais, 's i a' tarraing nam mìltean dhaoine chun eilein.

Thuirt fear de stiùirichean na fèise, Murchadh MacIllinnein gu bheil iad gu mòr an eisimeil luchd saor-thoileach airson an fhèis a chur air dòigh, agus an cuideachadh a tha iad a' faighinn bho chompanaidhean ionadail.