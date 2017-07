Dealbhan gan sireadh bho innealan "dashcam"

Image copyright Jasperimage Image caption Chaidh fear motor-baidhseagail a ghoirteachadh anns an tubaist

Tha na Poilis a' sireadh dhealbhan dashcam às dèidh tubaist le carbad-eiridinn agus motor-baidhseagal faisg air Druim na Drochaid Là na Sàbaid.

Thachair an tubaist beagan deas air Caisteal Urchadain mu 15:25 feasgar na Sàbaid.

Bha an carbad-eiridinn a' giùlain fireannaich a chaidh a ghoirteachadh ann an tubaist eile na bu thràithe air an là.

Chaidh am fear motor-baidhseagail a ghoirteachadh anns an tubaist.

Tha na Poilis gu h-àraidh airson bruidhinn ri dràibhear Fiat Panda ghorm a bha a' siubhal gu deas aig an àm.