Chaidh oifigear fhastadh le Urras an Taobh Sear anns an Eilean Sgitheanach a bheir air adhart proiseact air a bheil "Ceumanan" anns na tri bliadhna a tha romhainn.

Tha am proiseact ag amas air làraich a tha a' tàladh luchd tadhail a dh'ear-thuath an Eilein a leasachadh.

Tha am fear-naidheachd againn san Eilean, Alasdair MacLeòid, ag aithris an-dràsta as an sgìre.