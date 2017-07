Corp ga thoirt à abhainn an Athall

Image copyright John Ferguson/Geograph

Chaidh corp fireannaich, 19, a thoirt às an uisge aig Eas Bhruthair ann an Athall.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean teasairginn mu 5:30f Diciadain agus buidheann de dhaoine ann an duilgheadas.

Bha na Poilis, an luchd-smàlaidh, luchd-eiridinn, heileacoptair agus sgioba teasairginn bheann na sgìre, an sàs anns an iomairt.

Thuirt na Poilis gun deach fios a chur air teaghlach an duine.

Thathas a' tuigsinn gun robh an duine, a bhuineadh do Shasainn, còmhla ri caraidean a dh'fheuch ri cobhair a dhèanamh air nuair a fhuair e ann an duilgheadas san uisge.

Cha deach ainmeachadh fathast.