Tha dà bhata siùil beag, ceithir troighean a dh'fhaid, air astar mòr a shiubhail sna beagan mhìosan mu dheireadh.

An dèidh dhaibh a bhith air an cur dhan mhuir le sgoilearan ann an Aimeireagaidh, thàinig iad air tìr ann an Uibhist.

Tha sgoilearan Uibhisteach a-nis air aon dhiubh a chàradh agus thèid a cur air ais dhan muir a dh'aithghearr.

Seo Shona NicDhòmhnaill.