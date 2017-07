Thug Network Rail airgead-dìolaidh do dhithis chroitearan leis an deach mart a mharbhadh air an rèile faisg air a' Phloc anns an Iuchar an-uiridh.

Bha na croitearan Donnchadh 's Iain MacIllIinnein a' cumail a-mach gur e Network Rail a bu choireach leis nach robh iad a' càradh feansaichean ri taobh na loidhne.

Dh'aontaich Network Rail suim airgid a de £2,450 a thoirt dha na croitearan mu choinneimh luach a' bheathaich.