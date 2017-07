Dh'fhosgail ionad coimhearsnachd ùr ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich gu h-oifigeil aig deireadh na seachdainn le latha mòr dha teaghlaichean an àite.

Tha goireasan leithid tàlla, bùth, oifis a' phuist agus taigh-bìdh san ionad 'An Crùbh' a bhios fosgailte fad na bliadhna.

Chaidh am fear-naidheachd againn Alasdair MacLeòid ann dhuinn.