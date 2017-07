Tha deugachadh de phàrantan anns na h-Eileanan Siar air taic fhaighinn bho sheirbheis ùr far am faigh iad stuth a dh'fheumas iad airson an cuid cloinne.

Tha an Salvation Army a thòisich Banca a' Phàisde - am Baby Bank - ag ràdh gu bheil atharrachaidhean ann an siostam nan sochairean sòisealta a' fagail mòran dhaoine ann an èiginn.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.