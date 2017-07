Chaidh an taghadh dheanamh son an iar-chuairt dheireanachd de Chupa na Camanachd Diluain.

Às dèidh dhaibh uile a' chùis a dheanamh air an deireadh sheachdain, fhuair Baile Ùr an t-Slèibh an t-Eilean Sgitheanach, agus chaidh sgioba Camanachd an Òbain a thaghadh an aghaidh Lobhat.