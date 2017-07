Bàs sreapadair air Beinn Nibheis

Image copyright Reamonn Lenkas Image caption Thuirt Sgioba Teasargainn Beanntan Lochabair gun robh an duine air tuiteam air Tower Ridge madainn Disathairne.

Chaochail neach a bha a' sreap air Beinn Nibheis air an deireadh sheachdain.

Thuirt Sgioba Teasargainn Beanntan Lochabair gun robh an duine air tuiteam air Tower Ridge madainn Disathairne.

Chuireadh heileacoptair nam maor-chladaich a chuideachadh.

Thuirt an sgioba teasairginn gun robh an corp ann an àite gu math duilich air cliathaich na beinne.