Amharras gu bheil àireamh nan traon sìos

'Seo an t-seachdainn mu dheireadh de chunntas nan traon airson na bliadhna.

An-uiridh bha an àireamh sìos agus tha coltas ann gu bheil an aona rud a' tachairt am bliadhna.

Tha croitearan a' gabhail ri amannan buain sònraichte airson a h-uile cothrom a thoirt do na h-eòin àl a thogail.

'S anns na h-eileanan air taobh siar na h-Alba a tha a' mhòr-chuid de na h-eòin a' cur seachad an t-samhraidh nuair a thilleas iad à Afraga.

Chaidh Shona NicDhòmhnaill air an toir an ann an Uibhist a Tuath.