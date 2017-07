Tha an oighreachd Fearann Eilean Iarmain ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich air duais na Feadaig Buidhe 2017 a chosnadh.

Bha oighreachdan ann an Àrd nam Murchan agus ann an Dùthaich Mhic Aoidh san dàrna is an treas àite.

Tha an duais a' toirt aithne do shàr obair a thaobh làimhseachadh mhonaidhean is mhòintichean na h-Alba gu maith nam beathaichean is lusan a tha beò orra.