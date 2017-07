Chaidh fear aois 25 bliadhna a chur an greim an co-cheangal ri aithris de mheirle aig taigh-aoigheachd ann am Port Rìgh Didòmhnaich.

Thachair a' chùis aig Taigh Òsta Marmalade mu dheich mionaidean gu còig madainn Didòmhnaich.

Chaidh beagan cheudan nòtaichean a ghoid.

Fhuaireas an t-airgead air ais.

Thuirt Polais na h-Alba gun tèid aithisg gu neach-casaid a' chrùin.