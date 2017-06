Chaidh togalach ùr, a bheir leudachadh air an obair aig factaraidh ann an Leòdhas, fhosgladh gu h-oifigeil Dihaoine.

Chosg an togalach stòraidh aig factaraidh BASF am Breascleit £2.8m agus tha e a' dol a chur gu mòr ris an obair a tha a' dol air adhart ann.

Chaidh a' phàirc chàraichean a leudachadh cuideachd.