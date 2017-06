Tha ionad Cothrom ann an Uibhist am bliadhna a' comharrachadh an 25mh co-latha breith.

Tha an t-ionad a' toirt chothroman do dhaoine air trèanadh a dhèanamh ann an grunn diofar roinnean, 's tha mòran air tlachd 's cuideachadh fhaighinn às tro na bliadhnaichean.

Bha cuirmean gan cumail ann an t-seachdainn-sa, mar a tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.