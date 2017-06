Tha dùil gur e an tachartas is motha dha sheòrsa air a' Ghàidhealtachd ann an ginealach.

Cruinneachadh de chrodh Aberdeen Angus ann an Inbhir Pheotharain.

Bha mu 50 beathach mart ann, 's taisbeanadh ga dhèanamh air an t-seòrsa stoc san sgìre.

Bha e mar phàirt de dh'Fhoram Angus na Cruinne.

Chan iad beathaichean mart a-mhàinn a bh'ann, bha Doneil Macleoid ann cuideachd.