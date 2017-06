Tha Caledonian Mac a' Bhruthainn a' dol a ghabhail thairis seirbheis aiseig Chearara.

Tha an t-aiseag prìobhaideach an-dràsta, ach bho Dhisathairne, thèid a ghabhail thairis le Cal Mac, a-rèir na cumhnant aiseig ùir.

Gluaisidh luchd-obrach an aiseig a th' ann gu bhith ag obair dhan chompanaidh, 's thèid bàta ùr a chur air an t-slighe an ceann greis.