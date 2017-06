Fearghasdan gu Eilginn

Tha an cluicheadair ball-coise bhon Ghàidhealtachd, Calum Fearghasdan, air gluasad gu Elgin City.

Thòisich Calum le Caley Thistle, is chluich e cuideachd do Chanada aig ìre òigridh.

Chuir e seachad 2016/17 còmhla ri Albion Rovers, is 's e a chuir an tadhal a rinn a' chùis air Queen of the South ann an Cupa na h-Alba a chuir Rovers troimhe gu geama an aghaidh Celtic.

Mhìnich Calum do Dhòmhnall Pollock carson a tha e a-nise a' tilleadh gu tuath.