Chaidh cumhnant a thoirt seachad airson 20 prògram eile a dhèanamh san t-sreath dràma Gàidhlig, Bannan. Chìthear còig prògraman ùra san t-sreath air BBC Alba anns an t-Sultain am bliadhna.

Ach ann an aithisg bhliadhnail MG ALBA a chaidh fhoillseachadh Didòmhnaich, thàinig e am barr gu bheil àireamhan luchd-amhairc an t-seanail air lùghdachadh.