Tha Billy Irving, an geàrd tèarainteachd a bhuineas do dh'Earra-Ghàidheal, agus a chaidh a chur an grèim sna h-Ìnnseachan ann a 2013, a' seachnadh bìdh sa phrìosan 's e a' togail fianais mun chùis.

Tha Mgr Ivring agus an fheadhainn eile a chaidh a chur an grèim còmhla ris air a bhith feitheamh còrr is 100 là airson breithneachadh an ath-thagraidh.