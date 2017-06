Mì-thoileachas ann an ceann a tuath na Hearadh mu lùghdachadh air sgeama uisge

Tha cuid ann an ceann a tuath na Hearadh ag ràdh gur e briseadh-dùil a th' anns an dòigh 's a tha BPA na sgìre air dèiligeadh ri suidheachadh loidhne-uisge cheann a tuath an eilein.

Tha e air tighinn am follais nach eil Alasdair Allan air coinneachadh ri Rùnaire na h-Àrainneachd airson bruidhinn mun chùis.

Thuirt Mgr Allan gu robh e dol a chuir coinneamh air dòigh le na h-oifigearan aig Roseanna Choineagan - agus le Uisge na h-Alba - airson athartas a dheànamh.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach